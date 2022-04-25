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Türkiye 25 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Türkiye 25 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 134 bin 346 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 25 Nisan 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 346 test yapıldı, 2 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 573 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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