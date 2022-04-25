Rus lider Putin açıkladı: Suikastı son anda engelledik
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başta olmak üzere Batı'nın istihbarat desteğiyle Rus gazetecilere suikast düzenleyecek Ukraynalı bir 'terör grubunu' önlediklerini söyledi.Abone ol
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) ünlü Rus gazetecilerden birine yönelik suikastı engellediğini açıkladı.
CIA dahil Batılı istihbarat servislerinin desteğiyle Ukrayna'nın Rus gazetecileri öldürmek için harekete geçtiğini iddia eden Putin, "Bu sabah FSB birimleri ünlü Rus gazetecilerden birine saldırmayı ve onu öldürmeyi planlayan terör grubunun faaliyetlerini önledi. Elbette şimdi bunu reddedecekler fakat bulgular ve kanıtlar çürütülemez nitelikte" derken Batı'nın Rusya'yı içeriden yok etmeye çalıştığını ancak bu tür girişimlerin başarısız olacağını söyledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) de Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) talimatıyla Rus gazeteci Vladimir Solovyov'u öldürmeyi planlayan aşırı milliyetçileri yakaladıklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Rus devlet televizyonu Russia 1'de konuşan Solovyov, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin Avrupa hatta dünyayı kapsayacak yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek NATO'yu tehdit etmişti.