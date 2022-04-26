Ünlü oyuncu Alec Baldwin yönetmeni silahlı böyle vurdu! O an kamerada

Geçtiğimiz aylarda sette yaşanan trajik olayla kazara katil olan Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Video, bizzat Hutchins tarafından çekildi.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Alec Baldwin, geçtiğimiz Ekim ayında, başrolünde yer aldığı Rust filminin çekimleri esnasında kuru sıkı olması gereken silahta gerçek mermi olması nedeniyle kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne sebep olmuştu. Baldwin'in Hutchins'i vurduğu anın görüntüleri ise ilk kez paylaşıldı.

ABD'deki mahkemeye sunulan görüntüler bu dehşet anını ortaya çıkardı. Video, Halyna Hutcins’in kamerasıyla çekildi ve Baldwin’in silahıyla prova yaptığı anları da gösteriyor. Mahkemede ayrıca olay yerine gelen polis ve sağlık görevlilerinin vücutlarındaki kameraların çekimleri de gösterildi.

Olayın yaşandığı o sıcak anda Baldwin’in ne kadar yıkılmış göründüğü ve silahlara konacak mermilerden sorumlu kişinin ne halde olduğu da açıkça görülüyor.