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MEDYA

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Mehmet Metiner canlı yayını terketti

Eski Ak Parti milletvekili Mehmet Metiner ile TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan arasında sığınmacılar konusunda sert tartışma çıktı. İkili canlı yayında birbirine sert sözlerle yüklenirken, hakaretler havada uçuştu. Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti.

KRT TV canlı yayınında eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan ile sığınmacı sorunu hakkında tartıştı. Tartışma bir anda karşılıkla hakaretlere dönüşünce ortam gerildi. 

İkili canlı yayında birbirini saygısızlıkla suçlarken karşılıklı hakaretler havada uçuştu. İki arasında yaşanan gerginlikten sonra AK Partili Metiner stüdyoyu terk etti.

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