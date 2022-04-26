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Peş peşe acı haberler! Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi

Peş peşe acı haberler! Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldi

Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Operasyon bölgesinde bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verilmişti.

Yaralanan iki asker şehit oldu
Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamalarda ise teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan ve hastaneye sevk edilen veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı ile piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu bildirildi.

Hatay ve Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Şehit olan sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın şehadet haberi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ulaştı. Bekar olan 21 yaşındaki şehidin cenazesinin Yayladağı Asri Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Şehit olan 24 yaşındaki veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı'nın şehadet haberi de Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştı. Bekar olan şehidin 3 kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin Afşin ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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