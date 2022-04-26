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Manisa'da tarlasında çalışan çiftçi feci şekilde can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'da tarlasında çalışan çiftçi feci şekilde can verdi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, çalıştığı tarlada elektrik kablosunu tamir etmek isterken akıma kapılan 62 yaşındaki Yunus Koral, hayatını kaybetti.

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Başıbüyük Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Yunus Koral'ı su motoru yanında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekibi Koral'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Koral'ın su motorunun elektrik kablosunu tamir etmek isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

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