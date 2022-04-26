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Yoğun bakımda tedavi görüyordu! Piyasa uzmanı İslam Memiş'in büyük acısı

Yoğun bakımda tedavi görüyordu! Piyasa uzmanı İslam Memiş'in büyük acısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in bir süredir yoğun bakımda tedavi gören babası hayatını kaybetti.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabında babasının vefat ettiğini duyurdu. 

Son yayınladığı  videoda Ordu'da olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gören babasından iyi haberler beklediğini belirten Memiş aldığı acı haberle yıkıldı. Uzman isim babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. 

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