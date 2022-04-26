26 Nisan altın 905 lirayı aştı! İslam Memiş 'tuzak var' deyip uyardı altın düşecek mi sakın dolar almayın!
Altın fiyatları yatırımcının kafasını karıştırmaya devam ediyor. 26 Nisan yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için uzman isim İslam Memiş çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş tuzağa dikkat çekti.
Dün ani düşüşle yatırımcısını şoke eden altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 905 lirayı aştı. Yatırımcı altın alınır mı satılır mı sorusunun cevabını merak ederken uzman isim İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi.
26 Nisan 2022 gram altın 905,78, çeyrek altın 1.497,00, yarım altın 2.997,00 cumhuriyet altını da 5.970,00 liradan alıcı buluyor. Dolar 14,78, Euro 15,86'den işlem görüyor.
-Bayram öncesi haftadayız. Emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişlerde panik olmayın. Sabırla beklemenizi tavsiye etmiştim. Tuzak fiyatlama var. Yüksekten mal satıyorlar.
-Nisan ayı final ayıdır. Mayıs ayı ile birlikte küresel piyasaya odaklanacağız. Mayıs ayında ciddi kargaşa ile karşı karşıya kalacağız. Temmuz ayında zirve seviyeleri göreceğiz.