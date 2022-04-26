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Okullarda maske kalktı Fahrettin Koca'dan son öneri geldi

Okullarda maske kalktı Fahrettin Koca'dan son öneri geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada okullarda maske kuralının kalktığını ve hatıra fotoğrafı çekilmesi önerisi yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırıldığını belirterek, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli." ifadesini kullandı.

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Koronavirüs pandemisinin başından bu yana uygulanan maske kuralı artık toplu taşıma ve sağlık kuruluşları harici kalktı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hatıra fotoğrafımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı." dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli."

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