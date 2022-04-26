BIST 2.418
DOLAR 14,80
EURO 15,78
ALTIN 907,39
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı sadece 2 yer hariç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabulünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan kapalı makanlarda maske takma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını açıkladı. Sadece toplu taşıma ve hastanelerde bir süre daha maske takılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. "3 yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı" diyen Erdoğan, "Sadece Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske kullanılmaya devam edilecek. Vaka sayısı 1000'nin altına düştüğünde o yasak da kalkacak" müjdesini verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Salgının artık kitlesel tehdit olarak çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum. 
-Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmayacaktır. 
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.
- Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek.
- Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken yayın gitti: Bu canlı yayın konuşmanız değil aslında
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken yayın gitti: Bu canlı yayın konuşmanız değil aslında
Konuşma metnini bir kenara bıraktı! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yumruklarımı sıkılıyorum, ya bana katılın ya yolumdan çekilin
Konuşma metnini bir kenara bıraktı! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yumruklarımı sıkılıyorum, ya bana katılın ya yolumdan çekilin
Cem Küçük'ün Gezi Davası kararına yorumu bomba! AK Partililer bile hakkaniyetli bulmamış
Cem Küçük'ün Gezi Davası kararına yorumu bomba! AK Partililer bile hakkaniyetli bulmamış
Kağıt toplayıcısı kadınlar saç saça kavga etti! Yerleri paylaşamamışlar
Kağıt toplayıcısı kadınlar saç saça kavga etti! Yerleri paylaşamamışlar
TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel 'akaryakıtta kazıklanıyorum' dedi 90 kuruşumu verin bana
TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel 'akaryakıtta kazıklanıyorum' dedi 90 kuruşumu verin bana
Osman Kavala'ya Gezi davasında müebbet çıkınca Özgür Özel 'ant olsun' deyip nefret kustu!
Osman Kavala'ya Gezi davasında müebbet çıkınca Özgür Özel 'ant olsun' deyip nefret kustu!
Ünlü oyuncu Alec Baldwin yönetmeni silahlı böyle vurdu! O an kamerada
Ünlü oyuncu Alec Baldwin yönetmeni silahlı böyle vurdu! O an kamerada
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Mehmet Metiner canlı yayını terketti
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Mehmet Metiner canlı yayını terketti
İstanbul’da film gibi rehine kurtarma operasyonu: Beyoğlu polisi satırlı işkencecileri kıskıvrak yakaladı
İstanbul’da film gibi rehine kurtarma operasyonu: Beyoğlu polisi satırlı işkencecileri kıskıvrak yakaladı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 29. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 29. bölüm fragmanı