Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı sadece 2 yer hariç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabulünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan kapalı makanlarda maske takma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını açıkladı. Sadece toplu taşıma ve hastanelerde bir süre daha maske takılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. "3 yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı" diyen Erdoğan, "Sadece Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske kullanılmaya devam edilecek. Vaka sayısı 1000'nin altına düştüğünde o yasak da kalkacak" müjdesini verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Salgının artık kitlesel tehdit olarak çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum.

-Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmayacaktır.

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.

- Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek.

- Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.