BIST 2.488
DOLAR 14,79
EURO 15,81
ALTIN 905,33
GÜNCEL

Cem Küçük'ün Gezi Davası kararına yorumu bomba! AK Partililer bile hakkaniyetli bulmamış

Gezi Davası kararları gündeme oturdu. TGRT ekranında Cem Küçük, Osman Kavala'yı ayırıp geriye kalan kararlar için eleştiri getirdi. Özellikle Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Yiğit Ali Ekmekçi için verilen karara mana veremedi.

Gezi Davası 2020 yılında görülmüş ve tüm sanıklar için beraat kararı vermişti. Dün yapılan yeniden yargılamada ise bu kez tam tersi kararlar çıktı ve sanıklara ağır cezalar yağdı. Osman Kavala'ya müebbet çıkarken, 7 tutuksuz sanığa da 18 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinde bulunan 3 hakimden 2'si kararı onarken 1 hakim red oyu verdi. 

TGRT ekranında Cem Küçük, Gezi davası kararlarını yorumladı. Cem Küçük cezaları ağır bulurken, özellikle bir isme dikkat çekti. Cem Küçük, 'Ben genel olarak kamuoyunda AK Partililer dahil bu cezaların hakkaniyetli görüldüğü kanaatinde değilim' dedi. Cem Küçük, 18 yıl hapis cezası alan Yiğit Ali Ekmekçi için de enteresan bilgiler verdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Başörtülü doktora hakaret eden CHP'liye beraat 'Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim' demişti
Başörtülü doktora hakaret eden CHP'liye beraat 'Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim' demişti
En özel Anneler Günü Hediyesini Pandora'da keşfet!
En özel Anneler Günü Hediyesini Pandora'da keşfet!
Beyaz eşyada iç satışlar azaldı ihracat arttı
Beyaz eşyada iç satışlar azaldı ihracat arttı
Gezi Davası kararı sarsıntı yarattı! Osman Kavala için müebbet 7 kişiye 18 yıl hapis
Gezi Davası kararı sarsıntı yarattı! Osman Kavala için müebbet 7 kişiye 18 yıl hapis
Nureddin Nebati: Beklentiler çok iyi Araplar gelmeye başladı Suudiler gelmeye başlar oteller 2 ay kapalı
Nureddin Nebati: Beklentiler çok iyi Araplar gelmeye başladı Suudiler gelmeye başlar oteller 2 ay kapalı
ÖSYM duyurdu! YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! YDS sonuçları açıklandı
Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar : Tek bir cent aldıysam Kızılay'da herkes yüzüme tükürsün
Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar : Tek bir cent aldıysam Kızılay'da herkes yüzüme tükürsün
Yazın yağ krizine karşı hamle! TMO 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek
Yazın yağ krizine karşı hamle! TMO 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek
Belediye parkı sattı çocuklar 'parkımızı isteriz' diye eylem yaptı
Belediye parkı sattı çocuklar 'parkımızı isteriz' diye eylem yaptı
Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk peşinde
Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk peşinde