Cem Küçük'ün Gezi Davası kararına yorumu bomba! AK Partililer bile hakkaniyetli bulmamış

Gezi Davası kararları gündeme oturdu. TGRT ekranında Cem Küçük, Osman Kavala'yı ayırıp geriye kalan kararlar için eleştiri getirdi. Özellikle Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Yiğit Ali Ekmekçi için verilen karara mana veremedi.

Gezi Davası 2020 yılında görülmüş ve tüm sanıklar için beraat kararı vermişti. Dün yapılan yeniden yargılamada ise bu kez tam tersi kararlar çıktı ve sanıklara ağır cezalar yağdı. Osman Kavala'ya müebbet çıkarken, 7 tutuksuz sanığa da 18 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyetinde bulunan 3 hakimden 2'si kararı onarken 1 hakim red oyu verdi.

TGRT ekranında Cem Küçük, Gezi davası kararlarını yorumladı. Cem Küçük cezaları ağır bulurken, özellikle bir isme dikkat çekti. Cem Küçük, 'Ben genel olarak kamuoyunda AK Partililer dahil bu cezaların hakkaniyetli görüldüğü kanaatinde değilim' dedi. Cem Küçük, 18 yıl hapis cezası alan Yiğit Ali Ekmekçi için de enteresan bilgiler verdi.