TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel 'akaryakıtta kazıklanıyorum' dedi 90 kuruşumu verin bana

TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel, akaryakıt zamlarında tüketiciden fazla para alındığını tabloyla göstererek "1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum. Hiç lafımı esirgemeyeceğim. 85 milyon adına bunu soracağım." dedi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı çileden çıkardı. Petrolün varilinin 100 doların altına çekilmesine rağmen yapılan zamlar bir türlü geri çekilmedi.

Konuyu ana haber bültenine taşıyan TGRT Haber spikeri Ekrem Açıkel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK'ya denetleme çağrısı yaptı.

Akaryakıt zamlarına ilişkin ekranlardan 10. yayını yapan Açıkel, "pompaya ucuzluk gelene kadar devam" dedi.

"Denetleyin kardeşim"

Ekrem Açıkel, şu ifadeleri kullandı:

"Kağıdı kalemi alınız değerli rafineri yöneticileri, değerli dağıtım firmasının profesyonel iş dünyasının CEO'ları, genel müdürleri ve bazen eleştiri geliyor dağıtım şirketlerine. İşte ne bileyim, rafinerilere söylüyor; Bak birilerini aklamaya çalışıyor. Yok söyleyeyim. Enerji Bakanlığı ve EPDK, madem düzenleyici ve denetleyicisiniz, düzenleyin ve denetleyin kardeşim. Daha fiyat açıklamayı beceremedik. Unutturmayacağız, bu bir misyon halinde bize geldi. 16 Mart günü dolar 14 lira 75 kuruş, bugün ise 14,75 aynı mı aynı? Aynı. Bir varil petrol Akdeniz piyasasında 100 dolar. 16 Mart'ta da aynı bugün de aynı. Dolar aynı petrol aynı. Peki ben 16 Mart'ta 1 litre benzini kaça alıyordum, 18 lira 10 kuruşa. Fark ne? 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum. Hiç lafımı esirgemeyeceğim. 85 milyon adına bunu soracağım. 90 kuruşumu verin bana. Bir depoda ne kadar fark ediyor? 40 lira. Esas fırtına motorinde kopuyor. 16 Mart'ta 1 litre motorin 18 lira 71 kuruş açın bakın. Bizde yalan yok. Peki bugün 22 lira. Baktığımızda fark çok daha dramatik. 3 lira 35 kuruş. Daha somutlaştırayım mı? Bir depo mazot aldığınızda 167,5 lira fazla ödüyorsunuz. 16 Mart'la aynı fiyat olmasına rağmen."