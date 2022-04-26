Kılıçdaroğlu'nun elektrik işinde kim yalan kim doğru söylüyor? Hadi Özışık yorumluyor

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurlu Başkanı Hadi Özışık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyerek yaptığı protesto neticesinde elektriğinin kesilmesini yorumladı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "zamlar geri alanınana kadar faturalarımı ödemeyeceğim" dedi... 4 ay faturasını ödemediği için elektriği kesildi.. Eylem yapmak hakkındır kimse bir şey diyemez... Ama eylemi yalanlarla bina etmeye kalkarsan hem rezil olursun hem de hedeflediğin oya ulaşamazsın... "4 milyon ailenin elektriği kesik" dersen ve bu koskoca bir yalan çıkarsa rezil rüsva olursun ve yaptığı eylemi çökertirsin... "4 aldır elektriği kesik aile" diye ziyaret edip karanlıkta görüştüğün ailenin elektriğinin kesim olmadığı ortaya çıkarsa dillere düşersin... Bugüne kadar izlediğim elektrik tiyatrosunda; Senaryo berbat... Oyunculuk çok kötü... Figüranlar iş yapmıyor... İzleyici daha ilk günden sıkıldı... Kemal Kılıçdaroğlu'na bu tiyatrodan ekmek çıkmaz benden söylemesi...