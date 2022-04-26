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CHP

Konuşma metnini bir kenara bıraktı! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yumruklarımı sıkılıyorum, ya bana katılın ya yolumdan çekilin

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına tepki gösterdi. Toplantıda konuşma metnine bağlı kalmayan Kılıçdaroğlu "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri "Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala daha önceden beraat ettiği davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Biz sevgili Vera'yı babasıyla tekrar kucaklaştıracağız." dedi.  Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-Dün bir karar açıklandı. Gezi kararı açıklandı. Değerli arkadaşlarım kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada görev alan hakimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını vermişler. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlar değil. Talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür mahkemeleri çok gördük.

"Yazdığım konuşmayı bir kenara bıraktım"
-Bugün yazdığım konuşmayı bir kenara bıraktım. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolaysıyla öfkeliyim. Ey saray, sesimi duyuyor musun? Görmezden geldiklerinin, hiç kimse olarak gördüklerinin ışıksız evlerinden sesleniyorum. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağlamasını duyuyor musun? Sonra o karanlıkta senin 5’li çetelerini düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum.

"Ya şimdi bana katılın, ya da yolumdan çekilin"
- Yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya şimdi bana katılın, ya da yolumdan çekilin. 

-Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Yabancılara daire satılsın diye emlak desteği verenlerle kavga edeceğiz.

-Milyonların elektriğini kesenlerle kavga edeceğiz. Özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz

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