Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken yayın gitti: Bu canlı yayın konuşmanız değil aslında

BİLİM KURULU toplantısına katılarak maske kuralının kalktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı yayında canlı yayın kazaları yaşandı. Yayın önce kesildi, sonra başladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken araya giren Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yanlış metni okuduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs pandemisinde getirilen maske kuralının kalktığını duyurmak için Bilim Kurulu ile birlikte hitap ederken araya Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan girerek "Sayın cumhurbaşkanım özür diliyorum canlı yayında değiliz şu anda açılış konuşmanız değil bu" diyerek müdahale etti.

O anlar görüntülere yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maske kuralının sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında takılacağını duyurdu.