BIST 2.418
DOLAR 14,80
EURO 15,79
ALTIN 905,31
HABER /  DÜNYA
ADV En özel Anneler Günü Hediyesini Pandora'da keşfet!

Rusya'dan korkutan nükleer savaş çıkışı: Tehlike hafife alınmamalı

Rusya'dan korkutan nükleer savaş çıkışı: Tehlike hafife alınmamalı

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer bir savaşta kazanan olmadığına inandığını ancak tehlikenin gerçek olduğunu söyledi.

Abone ol

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın başlangıç ​​pozisyonunda olduğu gibi nükleer savaşı kabul edilemez bulduğunu, diğer nükleer güçleri de bu konuda anlaşmaya ikna ettiğini söyledi. Ancak o zamandan beri durumun böyle bir çatışmanın gerçek ve ciddi bir tehdidi ortaya çıkaracak kadar kötüleşmediğini de sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz ocak ayında 'nükleer beşli' ülkelerinin nükleer savaşın kabul edilemezliği tezini bir kez daha doğruladığını hatırlatan Lavrov, "Bu bizim ilkesel pozisyonumuz. Ona dayanarak hareket ediyoruz. Ve şimdi sizin de saygın siyaset bilimcilere atıfta bulunarak söylediğiniz gibi riskler gerçekten çok. Birilerinin onları yapay olarak şişirmesini hiç istemezdim, oysa bunu isteyen çok kişi var. Tehlike ciddi, tehlike gerçek, hafife alınmamalı" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Moody's enflasyon uyarısıyla korkuttu! 2023'ün sonlarına kadar düzelme beklenmiyor
Moody's enflasyon uyarısıyla korkuttu! 2023'ün sonlarına kadar düzelme beklenmiyor
Muğla Bodrum'da 80 milyonluk dev vurgun! Yüzlerce mağdur var
Muğla Bodrum'da 80 milyonluk dev vurgun! Yüzlerce mağdur var
Türkiye'de 26 Nisan itibariyle maske zorunluluğu bitti! Sadece toplu taşıma ve hastanede şart
Türkiye'de 26 Nisan itibariyle maske zorunluluğu bitti! Sadece toplu taşıma ve hastanede şart
Altının düşeceğini bilen ekonomist Remzi Özdemir'den yeni açıklama
Altının düşeceğini bilen ekonomist Remzi Özdemir'den yeni açıklama
Yoğun bakımda tedavi görüyordu! Piyasa uzmanı İslam Memiş'in büyük acısı
Yoğun bakımda tedavi görüyordu! Piyasa uzmanı İslam Memiş'in büyük acısı
Okullarda maske kalktı Fahrettin Koca'dan son öneri geldi
Okullarda maske kalktı Fahrettin Koca'dan son öneri geldi
Kemal Kılıçdaroğlu konuşma metnini bıraktı: 'Yumruklarımı sıkılıyorum yolumdan çekilin'
Kemal Kılıçdaroğlu konuşma metnini bıraktı: 'Yumruklarımı sıkılıyorum yolumdan çekilin'
Kovid-19'da son aşamaya geçiliyor! Türkiye "eski normali"ne kavuşuyor
Kovid-19'da son aşamaya geçiliyor! Türkiye "eski normali"ne kavuşuyor
Gezi Parkı davasında yakalama kararı
Gezi Parkı davasında yakalama kararı
Nuri Şahin'e '50 milyon Euro transfer limiti verilse, hangi oyuncuyu almak isterdiniz?' soruldu
Nuri Şahin'e '50 milyon Euro transfer limiti verilse, hangi oyuncuyu almak isterdiniz?' soruldu