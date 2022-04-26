TÜGVA Temsilciliği binası önüne patlayıcı bırakan terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalndığını duyurdu.Abone ol
Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;
21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan Terörist B. Y.,
İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.
Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler