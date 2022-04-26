BM'den radikal veto kararı! Beş daimi üye hesap verecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto gücüne sahip 5 ülkeden birinin bu hakkı kullanması halinde açıklama yapmasını talep eden kararı kabul etti.

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TÜRKİYE'nin de sunucularından olduğu 80'den fazla ülke, küresel barışın garantörleri olması beklenirken veto haklarıyla çoğu zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) işlevsiz hale getiren daimi 5 üye ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'ya veto kullanımda 'hesap soracak' kararı 193 üyeli BM Genel Kuruluna getirdi.

BMGK'de veto gücüne sahip 5 ülkeden birinin bu hakkı kullanması halinde açıklama yapmasını talep eden karar, BM Genel Kurulunda kabul edildi. Karara göre BM Genel Kurulu, BMGK'nin daimi üyelerinden biri herhangi bir kararı veto ettiğinde 10 gün içinde toplanarak veto edilen konuyu görüşebilecek ve veto hakkını kullanan ülkeden kendisini savunmasını isteyecek.

BMGK'nin daimi üyelerinin veto etme hakkını azaltmaya yönelik uzun süredir tartışılan bu konu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından yeniden gündeme geldi.

Veto yetkisi olan ABD ve İngiltere'den tasarıya destek

BM Genel Kuruluna getirilen tasarıya BMGK'de veto gücüne sahip ABD ve İngiltere de destek verdi ve kararın sunucuları arasında yer aldı.