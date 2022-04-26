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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 2022 Avrupa ödülü İzmir'e verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 2022 Avrupa ödülü İzmir'e verildi

AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisince (AKPM) yerel ve bölgesel idarelerini ödüllendirmek amacıyla 1955'ten bu yana verilen Avrupa ödülüne bu yıl İzmir layık görüldü.

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FRANSA'nın Strazburg kentinde devam eden AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ilkbahar genel kurulunda AKPM Başkanı Tiny Kox, İzmir'in 2022 Avrupa ödülünü kazandığını duyurdu.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada da Türkiye'nin en büyük 3'üncü kenti olan İzmir'in dünyadan 24 kentle kardeş şehri olduğu, yabancı belediyelerle ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğine önem verdiği belirtildi.

Birçok yabancı delegasyonun İzmir'i ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada şehirde birçok uluslararası etkinlik düzenlendiği kaydedildi.

İzmir'in doğal afetler mağduru ve ihtiyaç sahibi kişilerle dayanışma içinde olan bir kent olduğu kaydedildi.

İzmir'in Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) ve Akdeniz Kentler Birliği (MedCities) gibi uluslararası kuruluşlarda da aktif rol oynadığı vurgulandı.

2022 Avrupa ödülü için İzmir'in yanı sıra Almanya'dan Bamberg ve Ingolstadt, Polonya'dan Boleslawiec, Litvanya'dan Palanga ve Ukrayna'dan Ternopil aday listesine alınmıştı.

Avrupa Ödülü

Avrupa ödülü AKPM tarafından 1955'te verilmeye başlandı. Türkiye'de daha önce İstanbul, Bursa ve Ankara'nın aldığı Avrupa ödülüne yabancı belediyelerle kardeş belediye düzenlemeleri olan ve Avrupalı ortaklarıyla ilişkilerini geliştirmek için çok geniş bir yelpazeyi kapsayan faaliyetlerde bulunan kentler ve belediyeler ödül için yarışıyor. Kazananlar her yıl Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesince ve bu komiteye bağlı Avrupa Ödülü Alt Komitesince seçiliyor.

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