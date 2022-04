Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 2022 Avrupa ödülü İzmir'e verildi

FRANSA'nın Strazburg kentinde devam eden AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ilkbahar genel kurulunda AKPM Başkanı Tiny Kox, İzmir'in 2022 Avrupa ödülünü kazandığını duyurdu.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada da Türkiye'nin en büyük 3'üncü kenti olan İzmir'in dünyadan 24 kentle kardeş şehri olduğu, yabancı belediyelerle ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğine önem verdiği belirtildi.

Birçok yabancı delegasyonun İzmir'i ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada şehirde birçok uluslararası etkinlik düzenlendiği kaydedildi.

İzmir'in doğal afetler mağduru ve ihtiyaç sahibi kişilerle dayanışma içinde olan bir kent olduğu kaydedildi.

İzmir'in Avrupa Şehirler Birliği (EUROCITIES) ve Akdeniz Kentler Birliği (MedCities) gibi uluslararası kuruluşlarda da aktif rol oynadığı vurgulandı.

📢The 2022 #EuropePrize – the highest level of the Prize which is awarded each year by @PACE_News to the town most active in promoting the European ideal – has been awarded to İzmir 🇹🇷. Congratulations! 👏

Information here: https://t.co/Jp2x1648nj pic.twitter.com/gsp9Lcl230