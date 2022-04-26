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Türkiye karşıtı Ermeni lobiciden İngiltere Başbakanı Johnson'a küstah çağrı: Deden gibi ol

Türkiye karşıtı Ermeni lobiciden İngiltere Başbakanı Johnson'a küstah çağrı: Deden gibi ol

ABD'nin prestijli gazetelerinden biri olan The New York Times'te Ermeni lobicisi Türkiye karşıtı iş adamı Rafi Manoukian tarafından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'soykırımı kabul et' ilanı verildi.

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Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yalan ve yanlı iddialar Türkiye'de olduğu gibi dünyada da diri tutulmaya çalışılıyor.

ABD'nin en prestijli medya organlarından biri olan The New York Times'te Ermeni lobicisi Türkiye karşıtı iş adamı Rafi Manoukian tarafından verilen bir ilanda dedesi bir Türk olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'soykırımı tanı' çağrısı yapıldı.

Tam sayfa ilan
Tam sayfa olarak verilen ilanda Boris Johnson'a dedesi Ali Kemal'in izinden giderek sözde Ermeni soykırımını tanıması çağrısı yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Ali Kemal... Bu büyük adam sizin büyük dedeniz. Bir Türk gazeteci ve siyasetçiydi. Ermeni soykırımının faillerini cezalandırma çabalarından dolayı 'hain' olarak adlandırıldı. Sonunda sokakta öldürüldü."

Sözde Ermeni soykırımı propagandasının yer aldığı ilanın alt kısmında da büyük harflerle, "Ermeni soykırımına adalet getir" çağrısı dikkat çekti.

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