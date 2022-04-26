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Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal

Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal

Rusya Devlet Başkanı Putin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun olumlu yönde değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini ifade etti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları için Ankara ziyaretini takiben bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

"Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiler"
Rusya lideri Putin, Genel Sekreter Guterres ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Kiev'in Ukrayna'daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol'un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini söyledi.

"Müzakerelerin olumlu sonuç vermesini bekliyorum"
Putin ayrıca, iki ülke arasında devam eden müzakerelerle ilgili, "Ukrayna ile görüşmeler video konferans yoluyla devam ediyor. Olumlu sonuç vermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

28 Nisan'da da Zelenski ile görüşecek
Barış için diplomasi trafiğine devam eden Genel Sekreter Antonio Guterres, 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek.

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