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Olimpia Milano'yu deviren Anadolu Efes'ten Final Four'a dev adım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Olimpia Milano'yu deviren Anadolu Efes'ten Final Four'a dev adım

Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İtalya ekibi Olimpia Milano'yu 77-65 yenerek seride 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü maçı 28 Nisan Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım Final Fouroynamaya hak kazanacak.

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Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı. 11-7 geriye düşen Anadolu Efes, bulduğu 14-0'lık seriyle 21-11'lik üstünlüğü yakaladı. Hücumda Micic ve Pleiss ile etkili olan lacivert-beyazlılar ilk çeyreği 25-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Dunston'ın basketiyle başlayan Anadolu Efes farkı 10'a çıkardı: 27-17. Hücumda etkili olan Efes ilk yarının son 3 dakikasına girilirken farkı 14'e yükseltti: 42-28. Konuk ekip ilk yarının son bölümünde 7-0'lık seri yakalasa da Efes soyunma odasına 42-35 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Efes farkı 10'a yükseltse de hücumda etkili olan konuk ekip farkı düşürmeye başladı. Hall ve Bentil ile sayılar bulan Olimpia Milano son çeyrek öncesinde farkı 3'e düşürdü: 59-56.

Son çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan İtalyan ekibi 60-59 öne geçti. İki takımın da savunma sertliğini arttırdığı ve sayı bulmakta zorlandığı periyotta son 5 dakikaya 63-63'lük eşitlikle girildi. Bu dakikadan sonra hücumda etkinliğini arttıran Efes, 9-0'lık seri yakaladı: 72-63. Anadolu Efes karşılaşmadan da 12 sayı farkla galip ayrıldı: 77-65.

Anadolu Efes: 77 - 65: Olimpia Milano

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

Anadolu Efes: Larkin 16, Bryant 4, Micic 20, Moerman 8, Pleiss 17, Singleton 3, Buğrahan Tuncer 3, Anderson 2, Dunston 4

Olimpia Milano: Rodriguez 9, Shields 9, Hines 6, Hall 16, Bentil 8, Grant 11, Tarczewski 4, Ricci 2, Daniels, Datome, Biligha, Baldasso

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