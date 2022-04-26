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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ise 2 yıl sonra bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ülkenin büyükelçilerini kabul ettiği törene katılanlar maske takmadı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai güven mektuplarını Erdoğan'a takdim etti.

Törene katılanlar maske takmadı
Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığının açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de bir ilk yaşandı.

Gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde büyükelçiler ve heyetleri maske takmadı.

Tören, 2 yıl aradan sonra maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu.

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