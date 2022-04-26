Taksim'de Gezi Davası protestosunda çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gezi Parkı davasında verilen kararlara yönelik 3 büyükşehirde gösteri düzenleyen gruplar, iktidara yönelik provokatif pankartlar açtı. Protesto eyleminin ardından ise Taksim'in ara sokaklarına dağılan gruptan bazı kişiler, polis tarafından gözaltına alındı.Abone ol
Gezi Parkı davasında verilen mahkeme kararları sonrası bazı şahıslar protesto gösterileri düzenledi.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da gerçekleştirilen eylemlerde mahkemenin verdiği karar protesto edildi. Eylemlere katılan göstericiler ellerindeki pankartlarla slogan attı.
İntikam pankartları açtılar
Meşru iktidara yönelik intikam pankartları açan provokatif gruplar, sloganlarıyla mahkeme kararını tanımadıklarını duyurdu.
Polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruplar, daha sonra ara sokaklara doğru ilerleyerek eylemlere devam etti.