TBMM'de yaşlılar için komisyon kuruldu

Yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için beş siyasi partinin ortak önergesi ile araştırma komisyonu kuruldu.

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TBMM Genel Kurulu’nda, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verilen önerge görüşüldü.

3 ay boyunca yaşlıların sorunları görüşülecek

ANKA'nın haberine göre; beş siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, 19 üyeden oluşacak ve üç ay görev yapacak.