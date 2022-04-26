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TBMM'de yaşlılar için komisyon kuruldu

TBMM'de yaşlılar için komisyon kuruldu

Yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için beş siyasi partinin ortak önergesi ile araştırma komisyonu kuruldu.

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TBMM Genel Kurulu’nda, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verilen önerge görüşüldü.

3 ay boyunca yaşlıların sorunları görüşülecek
ANKA'nın haberine göre; beş siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, 19 üyeden oluşacak ve üç ay görev yapacak.

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