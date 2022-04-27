Bugün kandi mi Diyanet bugün ne var? 27 Nisan kadir gecesi bugün mü?

Bugün kandil mi Diyanet, bugün ne var araştırması müslümanların gündeminde. Bugün Ramazan'ın 27. gecesi; bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi idrak edilecek. Bugün 2022 Diyanet dini günler takvimine göre kandil değil. Bu gece Kadir gecesi olarak ihya edilecek. Peki Kadir gecesinde nasıl ibadet edilir, neler yapıır?

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Bugün kandil mi, Diyanet 2022 bugün ne kandili var araştırması müslümanların gündeminde. Bugün kandil değil, bugün Kadir gecesi. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olan zikredilen ve Ramazan'ın 27. gününe denk gelen Kadir gecesi bu akşam idrak edilecek. Müslümanlar için yeri ve fazileti çok büyük olan Kadir gecesinde hakkıyla ibadet etmek isteyenler Kadir gecesi ibadetleri neler, bu gece neler yapılır, hangi dualar okunur araştırması yapıyor. Bu geceyi dualar, tesbih ve zikirler ve nafile namazlarla eda etmek isteyen inananlar Kadir gecesine özel dua ve zikirleri merak ediyorlar. Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Kadir gecesine özel dua ve zikirler neler? İşte detaylar...

Kadir gecesi hangi ibadetler yapılır: Birçok kaynakta Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı neşriyatlarda bu liste türlü ibadetlerle çeşitlendirilmektedir. Temel olarak Kadir Gecesi’ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.

Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını bildirmiştir:

“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)

Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5)

Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır:

Kadir Gecesi’ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi’ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyu Peygamberimiz şöyle dile getirmiştir:

“Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (ıbn Mâce, “Savm”, 2)

Kadir gecesi okunacak dualar: Kadir Gecesi, Ramazan ayında idrak edilen yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki etkilerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanılan bir gecedir. Kadir Gecesi yapılacak dualar ve okunacak tesbihatlar şöyle:

Kadir gecesi okunacak dualar:

Yasin

Tebareke

Amme

Kadir Suresi

İnşirah Suresi

Bu beş sureyi Kadir Gecesi okumanın fazileti oldukça büyüktür.

Kadir suresi Arapça ve Türkçe okunuşu: Kadir Suresi Türkçe okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Kadir Suresi Anlamı (Diyanet Meali)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Suresi Konusu

Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi’nden alır. Surenin konusu Kadir Gecesi’dir. Bir hadisi şerifte “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

Kadir gecesinde Hz. Muhammed'in okuduğu özel dua: : Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.