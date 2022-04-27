Meteoroloji ve uzmanlardan uyarı geldi! Yaz havası bitiyor kar bile yağacak İstanbul, Karabük, Sivas...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre bugün Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas başta olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış var. Öte yandan bayram havası da merak ediliyor. Uzmanlara göre bayram biraz serin geçecek. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre bugün bazı şehirlerde sağanak yağış görülecek. Bayramda da yer yer yağışlar görülecek ve yaz havası olmayacak.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada sağanak yağış görülecek yerler şöyle sıralandı:
Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmeye devam ederken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Ufukta bir soğuk hava dalgası görünmüyor. Sıcak ile Serin havalar fasılalı bir şekilde görülecek. Çöl tozu dönemi bitiyor gibi görünüyor. Önümüzdeki 15 gün yoğun bir çöl tozu yok. 30 Nisan'da batı bölgeler hafif-orta bir çöl tozu görecek. Hava basık olabilir.