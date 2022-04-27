Meteoroloji ve uzmanlardan uyarı geldi! Yaz havası bitiyor kar bile yağacak İstanbul, Karabük, Sivas...

-Ufukta bir soğuk hava dalgası görünmüyor. Sıcak ile Serin havalar fasılalı bir şekilde görülecek. Çöl tozu dönemi bitiyor gibi görünüyor. Önümüzdeki 15 gün yoğun bir çöl tozu yok. 30 Nisan'da batı bölgeler hafif-orta bir çöl tozu görecek. Hava basık olabilir.