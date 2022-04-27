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Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Ücretsiz olacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Ramazan Bayramını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik) 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacak.

Arife gününden itibaren ayrıca mezarlıklarda ring seferleri düzenlenecek. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile bayram boyunca saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

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