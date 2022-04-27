İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile maske genelgesi işte detaylar! Bir ayrıntı dikkat çekti

BİLİM KURULU kararıyla kaldırılan maske zorunluluğuna ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı'nın son dakika genelgesiyle uygulamaya konuldu. Toplu taşıma ve hastaneler için kural dikkat çekti.

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MASKE kullanımının kapalı alanlarda kaldırılmasının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı ”Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı”na ilişkin genelgenin detaylarını açıkladı.

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bakanlığımızca yayımlanan Genelgelerle belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata geçirilmişti. Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak daha önceki genelgemizle yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanlığının yazısında;

“Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir.

Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir.” hususları Bakanlığımıza iletilmiştir.