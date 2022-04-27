Bülent Arınç'tan da sert Gezi tepkisi geldi! Ayetleri sıraladı son mesajını verdi

GEZİ davası kararlarına AK Parti çevresinden de tepki yağmaya devam ediyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün sert tepkisinden sonra bugün Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle Kadir Gecesi mesajında uyarılarda bulundu.

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AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle son dönemde sık sık gündem olan Bülent Arınç bu defa Gezi davasındaki kararlar üzerinden eleştirilerde bulundu. Kur'an-ı Kerim'deki adaletle ilgili ayetleri hatırlatan Arınç, "Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur." dedi.

Arınç şunları söyledi:

-“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide/8)

-Bir başka Ayet-i Kerime’de ise şöyle şöyle zikrediliyor: “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, hayasızlığı, kötülüğü, zorbalığı yasaklar.” (Nahl/90)

-“Adl” sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir.

-Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur.

-Normatif hukuk kuralları da, inancımız da bu konunun önemini net şekilde ortaya koyar. Ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi takva sahibi kullarından eylesin.