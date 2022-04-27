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POLİTİKA

Doğu Perinçek meydan okudu! Gezi'de biz de vardık, gücünüz yetiyorsa benim de yakama yapışın!

GEZİ olayları davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek meydan okudu. "Gezi direnişine biz de katıldık, Osman Kavala'lar hükümetin düşürülmesini istemiyor, biz düşmesini istiyorduk" diyen Doğu Perinçek, "Hadi gelin beni de alın gücünüz yetiyorsa!" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Gezi olayları davasında Osman Kavala’nı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine tepki geldi. Ulusal Kanal'da canlı yayına katılan Doğu Perinçek, Gezi'ye katılıp hükümeti protesto etmenin suç olamayacağını iddia eden Perinçek, "Gezi direnişine biz de katıldık" deyip meydan okudu. 

"Ceza kanununda tanımlanan eylemler ilendiği zaman suç olur" diyen Doğu Perinçek, Henri Barkey ile görüşmenin suç olmadığını söyledi. Soros'tan para almanın suç olamayacağını ifade eden Doğu Perinçek, Gezi eylemlerine katılmanının da darbe suçu olamayacağını belirtip şöyle konuştu:

“Gezi eylemlerinde biz de varız. Güçleri varsa benim de yakama yapışsınlar. Gezi eylemleri hükümete karşı bir protesto eylemleri. Biz orda hükümet istifa dedik. Hatta Kavalalar hükümet istifa fikrine katılmıyorlardı.”

İşte Doğu Perinçek'in o sözleri:

- Gezi eylemlerinde biz de varız. Hadi güçleri yetiyorsa yakama yapışsınlar. Sizler onun başındaydınız biz hapishaneydik ama.. Gezi hükümete karşı protesto eylemleri. Biz orada hükümet istifa dedik Kavalalar istifa fikrine katılmıyorlardı.
- Hükümet istifa denilebilir… Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan olduğu dönemde BOP Eşbaşkanı olduğunu söylüyordu. Biz de ona istifa et diyorduk. BOP Eş Başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ya da başbakanı olamaz. Türkiye’nin Anayasası’nda BOP Eş Başkanlığı diye bir kurum yok . Amerika’nın kurumlarından biri.
- Dolayısıyla hükümete istifa et demek tek başına suç değil bugün de yapılıyor gene suç değil.

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