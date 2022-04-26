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İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran görüntü! Babasına pusu kurup defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Küçükçekmece'de elektrik ustası Rüstem Dulkadir, iş yerine geldiği sırada oğlu tarafından bıçaklandı. Yaklaşık 10 bıçak darbesi alan elektrik ustası hayatını kaybederken şüpheli oğlu ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bıçaklanma anları güvenlik kamerasına yansırken polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde işten dükkana dönen elektrik ustası Rüstem Dulkadir (40), oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Dükkan içinde bir süre boğuşarak dışarı çıkan ikili dışarıda da kavga etmeye devam etti. Bıçaklanan Rüstem Dulkadir yere yığılırken oğlu ise olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak yaralarıyla ağır yaralanan elektrik ustası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik kamerası ile delil incelemesi yaptı. Polis olaydan sonra kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşananları anlatan esnaf Turan Abay, "Gece saat 00.30 sıralarıydı. Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Bağırma sesleri duyduk. Komşumuzun yerde yattığını gördüm. Ambulans falan geldi. Müdahale ettiler. Bıçaklayan oğlu olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Saldırganın dükkana gelişi kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde Rüstem Dulkadir ile oğlu arasında bir süre arbede yaşanıyor. Saldırgan bıçakla 40 yaşındaki adama defalarca yaralıyor.

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