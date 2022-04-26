Kemal Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya yolumdan çekilin!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına tepki gösterdi. Toplantıda konuşma metnine bağlı kalmayan Kılıçdaroğlu "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri "Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala daha önceden beraat ettiği davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Biz sevgili Vera'yı babasıyla tekrar kucaklaştıracağız." dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-Dün bir karar açıklandı. Gezi kararı açıklandı. Değerli arkadaşlarım kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada görev alan hakimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını vermişler. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlar değil. Talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür mahkemeleri çok gördük.