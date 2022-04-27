BIST 2.418
DOLAR 14,79
EURO 15,76
ALTIN 906,99
MEDYA

Show TV'nin Aziz dizisi 23. bölüm fragmanı

Aziz dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Aziz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Aziz 29 Nisan 2022 Cuma akşamı Show TV'de...

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar, refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'nin oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir Doğduğu toprakları, biricik aşkını, sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz, sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. 

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada! Ölü ve yaralılar var
Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran görüntü! Babasına pusu kurup defalarca bıçakladı
İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran görüntü! Babasına pusu kurup defalarca bıçakladı
Kemal Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya yolumdan çekilin!
Kemal Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya yolumdan çekilin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı sadece 2 yer hariç
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı sadece 2 yer hariç
Konuşma metnini bir kenara bıraktı! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yumruklarımı sıkılıyorum, ya bana katılın ya yolumdan çekilin
Konuşma metnini bir kenara bıraktı! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yumruklarımı sıkılıyorum, ya bana katılın ya yolumdan çekilin
Kılıçdaroğlu'nun elektrik işinde kim yalan kim doğru söylüyor? Hadi Özışık yorumluyor
Kılıçdaroğlu'nun elektrik işinde kim yalan kim doğru söylüyor? Hadi Özışık yorumluyor
Cem Küçük'ün Gezi Davası kararına yorumu bomba! AK Partililer bile hakkaniyetli bulmamış
Cem Küçük'ün Gezi Davası kararına yorumu bomba! AK Partililer bile hakkaniyetli bulmamış
Kağıt toplayıcısı kadınlar saç saça kavga etti! Yerleri paylaşamamışlar
Kağıt toplayıcısı kadınlar saç saça kavga etti! Yerleri paylaşamamışlar
Ceza yazan trafik polisine şok tehdit! 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım'
Ceza yazan trafik polisine şok tehdit! 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım'
TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel 'akaryakıtta kazıklanıyorum' dedi 90 kuruşumu verin bana
TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel 'akaryakıtta kazıklanıyorum' dedi 90 kuruşumu verin bana