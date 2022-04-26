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Ali Babacan'dan Gezi Parkı davası kararına tepki : Vicdanları yaraladı

Ali Babacan'dan Gezi Parkı davası kararına tepki : Vicdanları yaraladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Parkı davasında Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet 7 kişiye 18'er yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

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Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava açıklanan kararlar tartışılıyor.

Osman Kavala için müebbet 7 kişiye 18'er yıl hapis cezası verildi.  DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan mahkeme kararlarına tepki gösterdi. 

Sosyal medya hesasından açıklama yapan Babacan, "Osman Kavala'şa ve diğer sanıklara yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır. Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz. Demokratik hukuk devletinde özgürce yaşayacağız" dedi.

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