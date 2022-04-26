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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov '3. Dünya Savaşı gerçek bir risk' dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov '3. Dünya Savaşı gerçek bir risk' dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 3. Dünya Savaşı çıkması olasılığının "gerçek bir risk" olduğunu söyledi ve Batı'nın Ukrayna'da bir nükleer savaş tehdidini hafife almaması gerektiği uyarısında bulundu.

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Lavrov'a yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Rusya'nın 3. Dünya Savaşı tehdidiyle, Ukrayna'ya yardım etmemesi için Batı'yı korkutmaya çalıştığını söyledi.

Kuleba "3. Dünya Savaşı tehlikesinden söz etmesinin tek bir anlamı var; Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğrayacağını sezmesi" dedi.

'NATO, Ukrayna'da vekalet savaşı yürütüyor'
Lavrov, dün akşam devlet televizyonuna mülakatında NATO ittifakının Ukrayna'ya silah vererek Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı yürüttüğünü belirtti ve "Bu silahlar, Ukrayna'da özel harekat kapsamında hareket eden Rus ordusu için meşru bir hedef olacak. Savaş, savaş demektir" diye konuştu.

"Riskler çok belirgin"
Rusya'nın yapay olarak tırmandırılmış risklerden kaçınmaya çalıştığını belirten Lavrov şöyle devam etti:
"Bizim temel pozisyonumuz bu. Her şeyimizi buna göre temellendiriyoruz. Riskler çok belirgin. Bu riski yapay olarak tırmandırmak istemem. Tehlike gerçek, ciddi. Ve bunu hafife almamalıyız."

Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'i "müzakere yapıyormuş gibi yapmakla" suçladı ve "İyi bir aktör. Kendisini dikkatle dinlerseniz binlerce çelişkili nokta bulacaksınız" dedi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birkaç gün sonra da nükleer güçlerini teyakkuza geçirmişti.

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