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Gürültü tartışması! Balta ile polis komşusunu yaraladı

Gürültü tartışması! Balta ile polis komşusunu yaraladı

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde bir kişi gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı polis komşusuna baltayla saldırdı. Polis memuru bacağından yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Olay, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Şifa Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın zemin katında oturan polis memuru M.A.G., bahçede bulunan banklarda gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları A.A. ile daha önce tartışma yaşadı. Tarafların tekrardan bahçede karşılaşması neticesinde bir kez daha tartışma çıktı. Daha sonrasında M.A.G.’ye küfürler yağdıran A.A, elindeki baltayla saldırdı. Yaşanan saldırı neticesinde A.A., yere düşen M.A.G.'yi bacağından yaraladı.

Vatandaşların engellemesi sonrasında durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Yaralı polis memuru hastanede tedavi altına alınırken saldırgan komşu polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan komşu adli kontrolle serbest bırakıldı.

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