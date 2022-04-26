Belediye parkı sattı çocuklar 'parkımızı isteriz' diye eylem yaptı

ŞANLIURFA'da AK Partili Akçakale Belediyesi'nin çocuk parkını satması üzerine çocuklar parkın önünde eylem yaptı.

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Akçakale Belediyesi borçlarını gerekçe göstererek Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan 820 metrekarelik parkın imarında değişiklik yaparak alanı ihaleye çıkardı. Çocuk parkının 164 bin liraya satılmasının ardından arazi değerinin -nasıl olduysa- 600 bin liraya çıktığı iddia edildi. O civarda bulunan tek parkın satıldığını öğrenen mahalleli çocuklar ise Türk bayraklarıyla satışı protesto etti.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, "Parkımızı isteriz" şeklinde slogan atan çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanımız sise sesleniyoruz. Bu parkımızı istiyoruz. Bu park satılmış. Çok mağduruz" dedi.

Parkın satın almasına ilişkin TBMM'ye soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'a parkın satışına ilişkin kişiye özel imar düzenlemesi yapılıp yapılmadığını, satışın İmar Kanunu ile çocuk haklarına aykırı olup olmadığını ve imar değişikliğinin yasal dayanağını sordu.