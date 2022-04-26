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Yaşlılık maaşları ne zaman ödenecek 2022 kaç para ödenecek Erdoğan duyurdu

Yaşlılık maaşları ne zaman ödenecek 2022 kaç para ödenecek Erdoğan duyurdu

Ramazan bayramı öncesinde bir müjde de yaşlılık maaşı yani 65 yaş maaşı alan vatandaşlara geldi. Yaşlılık maaşı Erdoğan'ın talimatı ile bayram öncesinde 29 Nisan cuma günü ödenecek. Peki yaşlılık aylığı kaç para oldu, kimler yaşlılık aylığı alabilir?

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Ramazan bayramı öncesi beklenen haber geldi ve yaşlılık maaşı alan vatandaşları sevindirecek gelişme Erdoğan tarafından açıklandı. 2022 yılında 1.296 lira olan yaşlılık aylığı diğer adıyla 65 yaş maaşı 29 Nisan cuma günü ödenecek.Peki yaşlılık aylığı kaç para oldu, kimler yaşlılık aylığı alabilir?

Yaşlı ve engelli maaşları cuma günü ödenecek

Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak.

65 yaş aylığı nasıl alınır:  2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

65 yaş aylığı ne zaman, nasıl alınır: Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

Hangi aylarda alınır: 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

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