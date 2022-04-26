Herkes oraya gidiyor! Rezervasyonlar aylar öncesi yapıldı otellerde yer kalmadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’dan sonra en çok turist ağırlayan il olan Edirne’de, bu yıl tarihinin en çok festivaline imza atılacağı için rezervasyonlar aylar öncesinden yapıldı, şimdiden otellerde yer kalmadı.

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Turizmin başkenti olma yolunda ilerleyen Edirne, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte düzenlenecek festivaller ve şenliklerle yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Gastronomi ve müzelerden sonra birçok tarihi alanıyla öne çıkan Edirne’de, yeni yüzüyle hayata geçecek Selimiye Meydanı’nda yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kente gelecek turist sayısının artması bekleniyor.

Otelcilerin yaraları festivallerle sarılacak

Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde zor günler geçiren sektörler arasında yer alan otelciler, bu yıl yaşanacak turizm hareketliliği ile işlerinin de artmasını bekliyor. Festival takviminin açıklanmasının ardından rezervasyonlar arttı, oteller şimdiden dolmaya başladı. Tarihin en çok festivaline imza atılacağı Edirne Kakava ve Hıdrellez şenliklerinden, bando ve tava ciğer festivaline, Lavanta tarla günlerinden, Balkan Müzik festivaline, Kürek Festivalinden, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivaline kadar birçok festivalle turizmin başkenti olma yolunda hızla ilerlerken, yerli ve yabancı birçok turist ise eğlenceli vakit geçirebilmek için şimdiden otellerdeki yerini ayırtmaya başladı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, bu yıl daha yoğun bir turist gelmesini beklediklerini belirtti. Selimiye Camii’nin çevresinin düzenlenmesini uzun zamandır beklediklerini söyleyen Balta, çalışmalarda sona gelinmesiyle birlikte meydanın şimdiden yoğun ilgi görmeye başladığını ifade etti.