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Batman'ın yüksek dağlarında yetişiyor! Kilosu bin lira olan ot yok satıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'ın yüksek dağlarında yetişiyor! Kilosu bin lira olan ot yok satıyor

BATMAN'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu kilosu bin liradan adeta yok satıyor.

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BATMAN'ın Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu.

Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu bölgede azalması nedeniyle bu yıl bir kilogramı bin liradan alıcı buluyor.

Zuzubak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Bilmez, "Her dilde Zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin lira civarındadır. Sason'da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Yetişme süresi yaklaşık bir aydır. Bir ay içerisinde olup bitiyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi.

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