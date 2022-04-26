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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de! Ek fiyat farkı hesaplanabilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de! Ek fiyat farkı hesaplanabilecek

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında belirli şartları karşılayan sözleşmeler için ek fiyat farkı hesaplanabilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, 1 Aralık 2021'den önce ihalesi yapılan, 22 Ocak itibarıyla devam eden 22 Ocak'tan önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü veya geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı hesaplanabilecek.

Ek fiyat farkı verilebilmesi için, yüklenicinin bugünden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuru yapması gerekecek.

Bu kapsamdaki sözleşmelerin, yüklenicinin başvurusu ve MTA'nın onayıyla devredilmesi de mümkün olacak. Devri planlanan sözleşmeler için 60 gün içinde MTA'ya başvurulması gerekiyor.

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