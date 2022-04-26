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Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası! Eski YSK Başkanı Sadi Güven 'Bizimki sadece bir ihbardı hepsi bu' dedi

Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası! Eski YSK Başkanı Sadi Güven 'Bizimki sadece bir ihbardı hepsi bu' dedi

Eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası istenmesiyle ilgili konuştu. Güven, "Bizimki sadece bir ihbardı hepsi bu. Nedir, ne değildir, suç oluşturur mu oluşturmaz mı, oluşturursa ne olur? O yargının konusu” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki mütalaasını verip 4 yıl hapis cezası istedi. "İmamoğlu'nu savcılığa ben ihbar ettim" diyen eski YSK Başkanı Sadi Güven, o davayla ilgili ilk kez konuştu.

Sade Güven, "Sadece o sözler üzerine, Kurula karşı yapıldığını düşünerek böyle bir ihbarda bulunduk. Bizimki sadece kamu kurumunda çalışan hâkim ve savcılara yapılan sözlü bir hakaret nedeniyle bir ihbardı hepsi bu. Nedir, ne değildir, suç oluşturur mu oluşturmaz mı, oluşturursa ne olur? O yargının konusu” dedi.

Hamdolsun ben kul hakkına inanan birisiyim!
Sadi Güven, Ekrem İmamoğlu hakkındaki  dilekçeyi YSK başkanlığı adına veren Sadi Güven, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e şunları söyledi:

- Hamdolsun ben kul hakkına inanan birisiyim. Seçimde normal maddi kul hakkının çok ötesinde insanların kendi geleceklerini belirledikleri bir şey olduğu için daha titiz davrandık.

- Biz Kurul olarak çalışıyoruz. Bu açıklamanın Kurula karşı yapıldığı düşünülerek konu gündeme geldi, kurul başkanı olarak benim savcılığa bilgi vermem konusu da gündeme geldi ve o şekilde karar alındı.

- Başkan olarak da ben ilettim. Gerisini takdir edecek yargıdır. O bizim işimiz değil. Sadece o sözler üzerine, Kurula karşı yapıldığını düşünerek böyle bir ihbarda bulunduk.

- Bizimki sadece kamu kurumunda çalışan hâkim ve savcılara yapılan sözlü bir hakaret nedeniyle bir ihbardı hepsi bu. Nedir, ne değildir, suç oluşturur mu oluşturmaz mı, oluşturursa ne olur? O yargının konusu.

- Bizim ifademizin alınmasına gerek yok. Bizim görevimiz onu duyurmaktı, duyurduk. Biz kurul olarak sadece ihbarda bulunduk.

- Şikâyete bağlı bir suç değil bu. Şikayetçi olsa da olmasa da kamunun resen takip etmesi gereken hususlardan biridir. Şikâyete bağlı olsaydı zaten çağırılardı, ifade verilirdi ya da avukatlar gider ifade verirdi.

- Resen soruşturulacağı için ifade almalarını gerektirmez. Sizi takip ediyorum yoksa seçimle ilgili hiç kimseyle konuşmadım, konuşmuyorum. Benim işim değil. Uzmanlar tartışsın.

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