Ali Erbaş: Bize bakıp Müslümanlıktan soğuma olursa vebalini taşıyamayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'daki temaslarında yaptığı konuşmasında "Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız." dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da iftar etkinliğine katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, "Öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'nın Lahey kentinde HDV Ahi Evran Camisi'nin açılışını yaptı

Erbaş, daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında HDV şube başkanları ve gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

HDV Ahi Evran Camisi konferans salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, "Bu ana kadar olduğu gibi camilerimizi eğitimle, bilimle, bilgiyle, hikmetle, irfanla değerlendirmeliyiz. Çünkü bizim dinimiz ilim, irfan, bilgi, hikmet dinidir. Bizim dinimizin iki önemli kaynağının birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet-i seniyedir" dedi.

AA'nın haberine göre, "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir" hadisine atıf yapan Ali Erbaş sözlerine şöyle devam etti: "Müslümanlar olarak gayrimüslimlerle komşuluk yapıyoruz. Medine'de Peygamber Efendimiz gayrimüslimlerle birlikte yaşadı. Onun hukukunu oluşturdu. Medine Sözleşmesi, bunun hukukunun dünya genelinde oluşturulmuş olan prototipidir. Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam’a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız."