Mehmet Ceyhan da koronavirüse yakalandı! Maske kuralının kaldırılmasına tepki 3 madde sıraladı

Koronavirüs pandemisi sürecinde başından beri en temkinli uyarıcı açıklamalarıyla dikkat çeken ve kısıtlamaların kaldırılmasına da sık sık karşı çıkan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Pandeminin endemi olduğu söylemine karşı çıkan Ceyhan, üç olasılığı söyledi.

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Bilim Kurulu toplantısıyla maske ve karantina uygulamalarında yeni kararların açıklanması beklenirken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bayramı bayram gibi kutlayacağız" derken, Ceyhan ise uyarılarını sürdürdü.

Peki pandemi bitiyor mu? Maske takmaya gerek yok mu? Artık endemi dönemi mi? Hürriyet yazarı Hande Fırat, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Mehmet Ceyhan’a yöneltti... İşte yanıtlar:

Pandemi endemiye döndü denemez

“Dünyanın her yerinde tartışma var. Hükümetler tedbirleri kaldırmak istiyor. Bilimadamları henüz erken diyor.

Vakalarda azalma dönemine girdiğimiz kesin. Ancak test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Genç yetişkinlerde hastalık hafif geçiyor, bazıları farkında değil.

Buna rağmen azalma var. Ancak azalmayı tam dört kez yaşadık. Bu beşincisi. Çünkü pandemilerde düz çizgi yoktur. Artış dönemi, pik dönemi ve azalma dönemi olur. Yani zikzak bir çizgi çizer. Salgın bitti’ psikolojisine girmemeliyiz.

Bir gün mutlaka bitecek. Ancak şu anda mı yoksa bir başka dalga daha olur mu bunu bilmek mümkün değil. Pandemi endemiye döndü denemez, dünyada bunu bilecek kimse yok. Üstelik ABD, Çin ve Güney Kore’de vaka sayılarında artış yaşanıyor.”

İş vatandaşa kaldı

Peki ne yapacağız? Özellikle de Bakan Koca’nın “Kişisel tedbirler önce çıkacak” sözünden ne anlamalıyız... İşte yanıtlar:

“Ekonomi ve sosyal hayat canlı tutulmalı ama normalleşme de kontrollü olmalı.

İş vatandaşa kaldı. Devlet belli ki maskeyi kaldıracak. Ancak kalabalıkta, kapalı alanlarda, ulaşım araçlarında insanlar kendilerini korumalı. Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ya da evinde hastası, yaşlısı olanların söz konusu alanlarda maske takmalarında yarar var.

Farklı ülkelerde yeni varyantlar görülüyor. Yurtdışı giriş ve çıkışlarına kontrol getirilmeli.”

3 olasılık var Mehmet Hoca önümüzdeki üç olasılığı ise şöyle sıraladı:

-“Virüs ortadan kaybolabilir. Yarasaya döner, orada yaşamaya devam eder. Bu durumda aşıya gerek kalmaz.

-Virüs gücünü kaybederek devam eder, kış aylarında hafif solunum yolu enfeksiyonuna yol açar. Aşıya gerek kalmaz.

-Virüs, grip gibi bir ağır hastalık olur. Bu durumda yıllık aşı olunması gerekir.

Bu arada başından beri virüsten korunmamız için neler yapmamız gerektiğini anlatan, aşının önemine dikkat çeken Mehmet Hoca da COVID’e yakalanmış. Yaklaşık iki-üç hafta önce. Neredeyse hiç belirti göstermeden, çok hafif geçirmiş. Aşının önemine bir kez daha dikkati çekerek: “Alınan virüs miktarı da çok önemli” dedi.