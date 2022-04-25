Kar dolu geliyor havalar tersine dönüyor aman dikkat! Bayramda hava nasıl olacak? Bünyamin Sürmeli Orhan Şen uyardı
Ramazan Bayramı'nda hava durumun nasıl olacağını merak edenler için meteoroloji uzmanları Orhan Şen, Bünyamin Sürmeli, Adil Tek ve Kerem Ökten'den uyarılar geldi.
Yaz havası olmayacak: Meteoroloji uzmanı Orhan Şen bu haftayla ilgili "Bu hafta sonu (cuma) sıcaklıklar düşüyor. Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak. Bu hafta sonu ve bayramda yaz havası olmayacak bahar havası olacak. Ege ve Akdeniz bölgesinde de bayramda sıcaklıklar bu günkü gibi olmayacak. Yağmur nerde olacak daha sonra bakarız." dedi.
Sıcaklık artıyor: "Bugün Anadoluda öğleden sonra "Kırkikindi yağmurları" var" diyen Şen "Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinde. Anadoluda sıcaklık artmaya devam ediyor. batıda perşembeye kadar yağış görünmüyor. İstanbul 23-24 C" ifadelerini kullandı.
Batıda yağış yok gibi: Yağışların olacağını belirten Şen "Bu haftanın ilk günü yağışsız. Sıcaklıklar bu ayın ortalamasının üzerinde devam ediyor. Yarın , Çarşamba ve perşembe günü iç ve doğu bölgelerde yağış var. Yağışlar genellikle öğleden sonra başlayıp akşam sona erecek. batıda yağış yok gibi." diye konuştu.
Güneşle geçecek: Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ramazan Bayramı için tahmin edilen hava durumuyla ilgili "Bugün, yarın ve önümüzdeki haftanın büyük kısmı güneşle geçecek. Bahar tadında gidiyoruz." ifadelerini kullandı.