Kar dolu geliyor havalar tersine dönüyor aman dikkat! Bayramda hava nasıl olacak? Bünyamin Sürmeli Orhan Şen uyardı

Yaz havası olmayacak: Meteoroloji uzmanı Orhan Şen bu haftayla ilgili "Bu hafta sonu (cuma) sıcaklıklar düşüyor. Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak. Bu hafta sonu ve bayramda yaz havası olmayacak bahar havası olacak. Ege ve Akdeniz bölgesinde de bayramda sıcaklıklar bu günkü gibi olmayacak. Yağmur nerde olacak daha sonra bakarız." dedi.