Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Bayramda ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda Cumartesi-Perşembe günleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyolların, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında da Marmaray, Başkentray ve İzban’ın ücretsiz olduğunu duyurdu.Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 30 Nisan Cumartesi saat 00.00’dan 5 Mayıs Perşembe günü saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağına dikkat çekildi.
Açıklamada, ayrıca 2 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00’dan 4 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’a kadar İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban seferlerinin de ücretsiz olacağı kaydedildi.
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