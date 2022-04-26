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Fatih Dönmez açıkladı o evin elektrikleri tam Kemal Kılıçdaroğlu gidince kesilmiş

Fatih Dönmez açıkladı o evin elektrikleri tam Kemal Kılıçdaroğlu gidince kesilmiş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören'de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında açıklamada bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; akıllı sayaçların elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan saat: 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, saat: 21:31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşıldığını açıkladı.

Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştinız, işte ispatı"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu, kamuoyundan özür dileyecek misiniz?"

Fatih Dönmez, şunları söyledi:

"Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur."

"O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir."

"O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?"

İşte o açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören'de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abonenin durumu hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün (dün) yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihten sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan'dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir.."

"Akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza etmekte"
"Bilindiği üzere akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza etmektedir. Söz konusu sayaca ait bilgiler Bakanlığımızın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmış ve bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu verilerden görüldüğü üzere iddia edildiği gibi 4 aydır enerjinin kesik olmadığı, geçmiş tarihlerde enerji kullanımının mevcut olduğu gibi, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak ilgili dağıtım şirketinin herhangi bir kesme ve açma işleminin bulunmamasına rağmen ekte sunulan Güç Kesintisi kaydında görüldüğü üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21:31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır."

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