Gizemli çocuk hepatit virüsü belirtileri açıklandı Türkiye'de var mı işte ülkelerdeki vakalar

İNGİLTERE'de ilk olarak görülen gizemli çocuk hepatiti endişe yaratıyor. Şu ana kadar 11 ülkede toplam 169 çocuğa bulaştı. Türkiye'de henüz bir vakaya rastlanmazken DSÖ'den uyarı geldi. Gizemli çocuk hepatit virüsünün belirtileri de açıklandı.

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İlk olarak İngiltere İskoçya'da görülen ve daha sonra 11 ülkeye yayılan gizemli hepatit virüsünün oluşum nedeninin saptanamaması yeni bir küresel salgın endişesini tetikliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar en az 169 çocuğa bulaştığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındaki çocuklarda görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle karaciğeri iflas eden 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi.

ÇOCUK HEPATİT VİRÜSÜ BELİRTİLERİ Çocuklarda yayılan gizemli hepatit virüsünün belirtileri de açıklandı. Çocuk hepatit virüsünün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği belirtildi. Vakaların hiçbirinde bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye rastlanmaması dikkat çekti. Dünya üzerinde şimdiye kadar bilinen tüm hepatit virüslerinden farklı.

Hepatit Covit 19 ile bağlantılı mı?

Vakaların görüldüğü ülkelerdeki bilim insanları gizemli hepatitin Covid-19 ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs ile bağlantısı ihtimali üzerinde duruyor. Adenovirüsler, genellikle soğuk algınlığı, kusma ve ishal gibi bir dizi yaygın hastalığa neden olan bir tür virüs. DSÖ'nün verilerine göre şimdiye kadarki vakaların 74'ünde adenovirüs, 20'sinde Covid-19, 19 vakada ise hem adenovirüs hem Covid-19'a rastlandı. DSÖ, hepatit virüsünün Covid-19 ve adenovirüs bağlantısı ihtimalinin netlik kazanması için vakalardan alınan örnekleri laboratuvarda inceliyor. Şimdiye kadar vakalarda bu iki virüse dair doğrudan bir bağlantı tespit edilemedi.

Uzmanlar ne diyor?



Uzmanlar açıklanamayan hastalığın olası sebeplerinden birinin adenovirüsle bağlantılı olabileceği tezi üzerinde duruyor. İngiltere'deki Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan yetkililer Covid-19 da dahil diğer enfeskiyonlar ve çevresel faktörleri de değerlendirdiklerinin altını çiziyor.

Uzmanların bir kısmı ise Covid-19'a karşı uygulanan karantina süresince çocukların virüslerle temasının azalması sonucu bağışıklık sistemlerinin zayıfladığı ve bu nedenle normalde görülenden daha şiddetli belirtiler gösterdiği ihtimalini değerlendiriyor.

İngiltere'de yayınlanan inews gazetesine konuşan Birmingham Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Araştırma Merkezi'nde viral bağışıklık üzerine çalışan Doç Dr Zania Stamataki hepatit olarak bilinen adenovirüs kaynaklı karaciğer iltihaplanlamasının bağışıklık yetersizliği bulunmayan gençlerde görülmesinin alışılmadık bir durum olduğuna dikkat çekti.

Stamataki "Çocuklarda aniden hepatit salgının ortaya çıkması olağan dışı ve endişe verici. Eğer sorumlusu adenovirüs ise bu bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklarda karaciğer rahatsızlığına neden olan yeni bir tür adenvirüs varyantı olabilir, ama bundan emin olmamız lazım" diye konuştu.

Anne babalar bunlara dikkat!

Uzmanlar el yıkama başta olmak üzere genel hijyen ve temizlik kurallarına özellikle çocuklarda daha fazla dikkat edilmesi konusunda uyarırken, ebeveynlere hepatit ya da sarılık hastalığının belirtileri konusunda bilgi sahibi olunması ve endişelenmeleri halinde derhal sağlık kurumlarıyla temasa geçilmesi uyarısında bulunuyor.