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Serra Arıtürk hamile imam nikahı kıydılar denmişti! Kadir Doğulu işin aslını açıkladı

Serra Arıtürk hamile imam nikahı kıydılar denmişti! Kadir Doğulu işin aslını açıkladı

Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan ve yıllar sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçmek için gün sayan Kadir Doğulu, hakkında ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

Serra Arıtürk hamile imam nikahı kıydılar denmişti! Kadir Doğulu işin aslını açıkladı

Aşkın Tarifi dizisinde rol arkadaşı olan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün imam nikahı kıydığı hatta ve hatta genç oyuncunun hamile olduğu iddiası geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşmüştü.  

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Serra Arıtürk hamile imam nikahı kıydılar denmişti! Kadir Doğulu işin aslını açıkladı

Bu bomba iddialara Kadir Doğulu'dan beklenen ilk açıklama geldi. 

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Serra Arıtürk hamile imam nikahı kıydılar denmişti! Kadir Doğulu işin aslını açıkladı

 Aşkın Tarifi isimli dizide rol arkadaşı olan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün geçen yıl birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Serra Arıtürk hamile imam nikahı kıydılar denmişti! Kadir Doğulu işin aslını açıkladı

İkili hakkında şimdi ortaya atılan iddia ise çok vahim.  Daha önce de haklarında yasak aşk iddiası çıkan Doğulu ve Arıtürk'ün imam nikahıyla evlendiği,

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