Serra Arıtürk hamile imam nikahı kıydılar denmişti! Kadir Doğulu işin aslını açıkladı
Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan ve yıllar sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçmek için gün sayan Kadir Doğulu, hakkında ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.
Aşkın Tarifi dizisinde rol arkadaşı olan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün imam nikahı kıydığı hatta ve hatta genç oyuncunun hamile olduğu iddiası geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşmüştü.
Bu bomba iddialara Kadir Doğulu'dan beklenen ilk açıklama geldi.
Aşkın Tarifi isimli dizide rol arkadaşı olan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün geçen yıl birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
İkili hakkında şimdi ortaya atılan iddia ise çok vahim. Daha önce de haklarında yasak aşk iddiası çıkan Doğulu ve Arıtürk'ün imam nikahıyla evlendiği,